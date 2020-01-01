Премьер-министр Грузии уходит в отставку

Георгий Гахария надеется, что это поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит в отставку. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Эхо Кавказа в четверг, 18 февраля.

Отметим, что Гахария возглавляет правительство страны с 9 сентября 2019 года.

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны", - сказал он.

Напомним, что ранее в Грузии правящая партия избрала нового лидера. Партию Грузинская мечта возглавил Ираклий Кобахидзе, который ранее был спикером парламента.

Также сообщалось, что бывший премьер Грузии передал $1,5 млрд на благотворительность. Глава правящей партии заявил о полном уходе из политики и передаче большей части своего состояния благотворительному фонду.

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