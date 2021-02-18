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Умер актер Андрей Мягков

Комментариев: 1
Один из самых популярных советских актеров скончался в Москве на 83 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

По данным СМИ, предварительной причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Дата и место похорон пока неизвестны.

Как отметили в театре, последние годы Мягков и его жена, актриса Анастасия Вознесенская, не выходили на сцену и жили уединенно.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Карьеру в кино начал в 1965 году, исполнив роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.

Наибольшую известность актеру принесло участие в фильмах Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С лёгким паром!, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс.

Напомним, 28 января 2021 года умер актер Василий Лановой. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

Скончался актер Валентин Гафт

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Теги: смерть, видео, актер, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
masszeer    18.02.2021, 10:35
Оценка:  -21
masszeer
Вечная память прекрасному Актёру.Скорблю.(((((((((((((((((( ((((((((((
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