Умер актер Андрей Мягков
Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.
По данным СМИ, предварительной причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Дата и место похорон пока неизвестны.
Как отметили в театре, последние годы Мягков и его жена, актриса Анастасия Вознесенская, не выходили на сцену и жили уединенно.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Карьеру в кино начал в 1965 году, исполнив роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
Наибольшую известность актеру принесло участие в фильмах Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С лёгким паром!, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс.
Напомним, 28 января 2021 года умер актер Василий Лановой. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.
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