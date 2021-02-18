ФСБ заявила о задержании сторонников "украинских неонацистов"

Члены группы наносили на стены домов в разных районах Воронежа экстремистские надписи, утверждают в ФСБ.

В российском городе Воронеж сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию якобы сторонников "украинской неонацистской группы МКУ". Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 февраля.

Российские силовики утверждают, что задержанные пропагандировали неонацизм и массовые убийства.

"По данным следствия, в январе прошлого года 19-летний местный житель создал преступную группу, которая с помощью трафарета наносила на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов банды подозревают в нападении на молодого человека", – говорится в сообщении.

При обысках российские силовики нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и телефоны "с информацией о совершенных преступлениях".

В гараже одного из членов группы обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, сейчас он находится на экспертизе.

Возбуждены уголовные дела о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Ранее на этой неделе ФСБ заявила о задержании в Крыму лиц, якобы "финансировавших ИГИЛ". Утверждалось, что все подозреваемые являются гражданами России, которые с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле на нужды боевиков.

А накануне сотрудники ФСБ провели обыски в Крыму и задержали семь человек. Их обвинили в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

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