В Японии сменили главу Олимпийского оргкомитета

Предыдущий глава комитета уволился после сексистского скандала - он заявил, что "женщины разговаривают слишком много".

В Японии министр Олимпийских игр Сейко Хашимото станет новой главой оргкомитета Токио-2020 после того, как ее предшественник уволился из-за обвинений в сексизме. Об этом сообщает Reuters в четверг, 18 февраля.

Предыдущий глава комитета Йоширо Мори подал в отставку на прошлой неделе, заявив, что "женщины разговаривают слишком много". На заседании в четверг оргкомитетом Олимпийских игр Токио-2020 решили, что президент этого органа должен быть избран как можно быстрее. При этом критерии для нового лидера включают "глубокое понимание гендерного равенства и разнообразия, а также способность достичь этих ценностей во время Игр".

В свою очередь Сейко Хашимото участвовала в четырех зимних Олимпийских играх как фигуристка и трех летних Олимпийских играх - как велосипедистка. Она занимает должность министра Олимпийских игр по совместительству с должностью министра по вопросам расширения прав и возможностей женщин с 2019 года.

Напомним, что ранее "слуги народа" предложили штрафовать и арестовывать за сексизм. В Раду подали соответствующий законопроект. Среди авторов - Александр Корниенко, попавший в сексистский скандал летом 2020 года.

Право на сосну. Сексистский скандал в Слуге народа

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