Глава МАГАТЭ едет в Иран из-за введения ограничений

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 20 февраля посетит Иран, чтобы обсудить с властями страны сотрудничество по ядерной программе. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в субботу в Тегеран для проведения технических дискуссий с Организацией по атомной энергии Ирана относительно путей продолжения сотрудничества в свете новых договоренностей и развития ситуации", - говорится в сообщении.

Дипломат добавил, что новое законодательство, которое предусматривает ограничение доступа инспекторов МАГАТЭ, будет имплементировано с 23 февраля.

Напомним, недавно стало известно, что Иран начал производство металлического урана, который может использоваться для производства атомной бомбы. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его данным, 3,6 грамма металлического урана были произведены на ядерном объекте в городе Исфахан.

Также сообщалось, что Тегеран обогащает уран до уровня в 20%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.