В Беларуси журналистки польского телеканала получили тюремные сроки

Екатерина Бахвалова и Дарья Чульцова стали фигурантками дела об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова проведут по два года в колонии Tut.by

Суд в Минске приговорил журналисток польского спутникового телеканала Белсат Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение приняла судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук", – говорится в сообщении.

Журналистки проходили по делу по статье об организации и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК Беларуси). Накануне прокурор потребовала приговорить журналисток к двум годам лишения свободы, а также конфисковать всю технику в доход государства.

По данным государственного обвинения, Бахвалова и Чульцова по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта. Согласно материалам уголовного дела, своими действиями они нанесли ущерб городскому транспортному предприятию в сумме около 11,5 тысяч белорусских рублей (около $4,4 тыс.). Защита настаивала на невиновности журналисток, которые, по словам адвокатов, выполняли свои профессиональные обязанности.

Сотрудницы телеканала были задержаны 15 ноября прошлого года после прямого эфира в Минске, после того как силовики разогнали мероприятие, посвященное памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. В соответствии с белорусским законодательством журналисткам Белсата, не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозило до трех лет лишения свободы. Журналистки не признали вину. Правозащитники назвали их политическими заключенными.

Ранее на этой неделе сообщалось об обысках у 25 белорусских журналистов и правозащитников. Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности".

Также стало известно, что в Беларуси лыжников обвинили в проведении митинга. Были задержаны восемь мужчин и 11 женщин, их доставили в райотдел для разбирательств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet