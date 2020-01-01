Жертвами коронавируса в США стали уже полмиллиона человек

Соединенные Штаты продолжают лидировать по всем показателям пандемии коронавируса: больше всего заболевших, выздоровевших и умерших.

Жертвами пандемии коронавируса в США стали более полмиллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers в четверг, 18 февраля. Всего за время пандемии заболели 28 438 566 человек, более 18,5 миллиона излечились, а 501 891 человек умер.

За сутки в США коронавирус обнаружили у 63 697 человек. В целом в мире уже более 110 миллионов случаев коронавируса. В Украине за минувшие сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. При этом выздоровели 1134120 украинцев, а скончались 24852 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet