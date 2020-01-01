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Жертвами коронавируса в США стали уже полмиллиона человек

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Соединенные Штаты продолжают лидировать по всем показателям пандемии коронавируса: больше всего заболевших, выздоровевших и умерших.
Жертвами коронавируса в США стали уже полмиллиона человек

Жертвами пандемии коронавируса в США стали более полмиллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers в четверг, 18 февраля.

Всего за время пандемии заболели 28 438 566 человек, более 18,5 миллиона излечились, а 501 891 человек умер.

За сутки в США коронавирус обнаружили у 63 697 человек.

В целом в мире уже более 110 миллионов случаев коронавируса.

В Украине за минувшие сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. При этом выздоровели 1134120 украинцев, а скончались 24852 человека.

 

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Теги: США, пандемия, умер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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