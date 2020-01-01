Премьер Австралии отреагировал на ограничения со стороны Facebook

Скотт Моррисон назвал действия соцсети "столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими".

Власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, призвав Facebook к конструктивной работе с австралийским правительством. Об этом он написал на своей странице в соцсети в четверг, 18 февраля.

"Действия Facebook... были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром", – написал Моррисон.

Премьер отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка.

Я призываю Facebook к конструктивному сотрудничеству с правительством Австралии, что недавно добросовестно продемонстрировал Google, – резюмировал Моррисон.

Ранее в четверг стало известно, что Facebook в Австралии заблокирует возможность просматривать и обмениваться новостями. Как заявил руководитель австралийского филиала компании Уильям Истон, так в соцсети решили ответить на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Напомним, что Facebook расширяет список причин для блокировки из-за публикаций о коронавирусе.

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