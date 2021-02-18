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В Кремле назвали Украину "проектом западных стран"

Комментариев: 2
В политике Украины доминируют антироссийские действия, что делает ее недружественным России государством, утверждает Дмитрий Песков.
Песков назвал Украину недружественным России государством
Песков назвал Украину недружественным России государством
РИА Новости

Украина превратилась в "проект западных стран". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

Он добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

"Такие элементы мы усматриваем", - утверждает пресс-секретарь президент РФ.

Песков также считает, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно (государство - ред.) не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер".

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса". В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".

Заговорили пушки. На Донбассе снова стреляют

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    18.02.2021, 13:42
Оценка:  +1
WTF2wtf
Какая тупая срань от преступного режима оккупантов из раши ... по прихоти президента россии начали и ведут войну против Украины, оккупировав два региона и потом прикидываются дебилами с подобными высерами: "Украина не является для нас дружественной"
WTF2wtf    18.02.2021, 13:43
Оценка:  +1
WTF2wtf
Продолжают изображать полный дебилов на официальном уровне ... ихтамнет, танки из шахт
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