В политике Украины доминируют антироссийские действия, что делает ее недружественным России государством, утверждает Дмитрий Песков.

Украина превратилась в "проект западных стран". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

Он добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

"Такие элементы мы усматриваем", - утверждает пресс-секретарь президент РФ.

Песков также считает, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно (государство - ред.) не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер".

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса". В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".

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