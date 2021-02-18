В Кремле назвали Украину "проектом западных стран"
Украина превратилась в "проект западных стран". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.
"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.
Он добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".
"Такие элементы мы усматриваем", - утверждает пресс-секретарь президент РФ.
Песков также считает, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно (государство - ред.) не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер".
Ранее Песков заявил, что Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса". В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".
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