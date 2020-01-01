Армения одобрила применение в стране трех вакцин

Регулятор одобрил три вакцины, среди которых и российская Спутник V. Одна из вакцин будет доставлена в страну в рамках глобальной программы COVAX.

В Армении получила одобрение российская вакцина от коронавируса Спутник V. Помимо этого регулятор разрешил использовать для вакцинации граждан препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация в стране стартует в начале марта, пишут Новости-Армения.

"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и Спутник V. По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить", - сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она подчеркнула, что первыми инъекции получат люди, входящие в группу риска.

"Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии и сотрудники закрытых учреждений и прочие. На данный момент дети в программу вакцинации не входят", - пояснила Аванесян.

Известно, что вакцина AstraZeneca будет получена Арменией в рамках глобального механизма обеспечения доступа к COVID-вакцинам COVAX.

Напомним, глава украинского Минздрава Максим Степанов анонсировал уже вторую волну вакцинации.

Добавим, что Билл Гейтс допускает, что от COVID-19 смогут защитить три дозы вакцины.

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