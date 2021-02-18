Кремль назвал неправомерным требование ЕСПЧ по Навальному

Решение ЕСПЧ – очень серьезная попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела, считает Дмитрий Песков.

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к властям России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального неправомерно и является вмешательством в судебные дела в РФ. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в четверг, 18 февраля.

"Наше отношение к этому решению вчера было озвучено министром юстиции Чуйченко. Решение неправомерное, оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым", – заявил Песков.

Его спросили, рассматривает ли Россия возможность выхода из Совета Европы и ожидает ли санкций со стороны этой организации.

"Ответ на все другие части вашего вопроса, наверное, негативный. Нет, мы не ищем никакой конфронтации, ничего", – ответил пресс-секретарь президента РФ.

Песков заметил, что, с другой стороны, "поспешность в принятии подобных решений, и, наверное, явная ангажированность в принятии подобных решений, конечно, вызывает у нас очень много вопросов".

Напомним, 17 февраля ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые и российские власти должны его исполнить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet