В Чехии в ДТП погибли двое украинцев
В Чехии в результате ДТП погибло двое граждан Украины, жителей Закарапатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Сообщается, что ДТП произошло 15 февраля около 15:00 часов в городе Подседице, на территории Литомержице. Столкнулись два микроавтобуса и грузовик. На месте погибли двое мужчин, которые находились в микроавтобусе.
Еще один из водителей был доставлен вертолетом в больницу Масарика в Усти-над-Лабем с очень серьезной травмой. Местные правоохранители устанавливают причину аварии.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области попал в ДТП маршрутный автобус сообщением Харьков-Люботин.
Также, в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль ВАЗ, пассажир авто погиб.
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