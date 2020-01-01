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В Чехии в ДТП погибли двое украинцев

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На дороге столкнулись два микроавтобуса и грузовик. На месте погибли двое мужчин, которые находились в микроавтобусе.
В ДТП в Чехии погибли украинцы
В ДТП в Чехии погибли украинцы
Mukachevo.net

В Чехии в результате ДТП погибло двое граждан Украины, жителей Закарапатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Сообщается, что ДТП произошло 15 февраля около 15:00 часов в городе Подседице, на территории Литомержице. Столкнулись два микроавтобуса и грузовик. На месте погибли двое мужчин, которые находились в микроавтобусе.

Еще один из водителей был доставлен вертолетом в больницу Масарика в Усти-над-Лабем с очень серьезной травмой. Местные правоохранители устанавливают причину аварии.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области попал в ДТП маршрутный автобус сообщением Харьков-Люботин.

Также, в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль ВАЗ, пассажир авто погиб.

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Теги: ДТП, Чехия, фото, гибель
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Источник: korrespondent.net

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