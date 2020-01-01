На дороге столкнулись два микроавтобуса и грузовик. На месте погибли двое мужчин, которые находились в микроавтобусе.

В ДТП в Чехии погибли украинцы Mukachevo.net

В Чехии в результате ДТП погибло двое граждан Украины, жителей Закарапатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Сообщается, что ДТП произошло 15 февраля около 15:00 часов в городе Подседице, на территории Литомержице. Столкнулись два микроавтобуса и грузовик. На месте погибли двое мужчин, которые находились в микроавтобусе.

Еще один из водителей был доставлен вертолетом в больницу Масарика в Усти-над-Лабем с очень серьезной травмой. Местные правоохранители устанавливают причину аварии.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии в ДТП погибли двое украинцев

Ранее сообщалось, что в Харьковской области попал в ДТП маршрутный автобус сообщением Харьков-Люботин.

Также, в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль ВАЗ, пассажир авто погиб.

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