В ОБСЕ не поддержали инициативу РФ по "Минску-2"

Россия предлагала принять заявление к годовщине резолюции СБ ООН по минским соглашениям.

Для выполнения минских соглашений нужны дополнительные усилия, говорят в ОБСЕ AP

Страны-участницы ОБСЕ не поддержали инициативу России принять заявление в поддержку реализации резолюции Совбеза ООН по выполнению минских соглашений. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет ТАСС.

"К глубокому сожалению инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить свое видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом комплекса мер", - сказал представитель РФ.

В свою очередь, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау по итогам вчерашнего заседания ТКГ заявила, что для имплементации синских договоренностей потребуются дополнительные усилия и политическая воля сторон.

Она констатировала, что в последниее время ситуация на Донбассе обострилась.

"Я призываю участников рабочей группы проявить политическую волю к компромиссам и взаимным уступкам с целью сближения позиций", - заявила Грау.

Отметим, на днях глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что пора признать, что с Россией по Донбассу договориться невозможно, а сепаратисты вопреки своим словам действиями демонстрируют намерения интегрироваться в РФ.

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