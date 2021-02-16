Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Нобелевский лауреат скончался в возрасте 99 лет из-за осложнения сердечной недостаточности.

В США умер кардиолог Бернард Лаун, который изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира. О смерти ученого The New York Times сообщила его внучка.

Отмечается, что у Лауна возникли осложнения сердечной недостаточности, а также он заболел пневмонией.

Лаун (Борух Лац) родился в Литве в 1921 году, а в 1935 году переехал с родителями в США.

В 1962 году он разработал метод коррекции фибрилляции сердца – состояния, когда волокна сердечной мышцы сокращаются порознь, а не скоординированно.

В то время патология сопровождалась высокой смертностью среди пациентов и с помощью изобретенного Лауном устройства удалось не только спасать жизни, но и совершать открытые операции на сердце.

Дефибриллятор восстанавливал нормальный ритм сокращений, подав на сердце точно рассчитанный высоковольтный импульс тока.

В том же году Лаун и российский кардиолог Евгений Чазов получили Нобелевскую премию мира, как участники движения Врачи мира за предотвращение ядерной войны.

Напомним, в прошлом году умер ученый и инженер Уильям Инглиш – один из создателей первой компьютерной мыши.

Скончался изобретатель электронной почты

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet