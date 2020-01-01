ВОЗ оценила риски эпидемии Эбола в Африке

Всемирная организация здравоохранения расценивает как очень высокий риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее, в регионе - высокий. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в четверг, 18 февраля.

Отмечается, что на данный момент в Гвинее от лихорадки умерли пять человек.

"ВОЗ расценивает риск распространения [Эболы] в стране как очень высокий, учитывая неизвестные масштабы, длительность и происхождение вспышки, потенциально большое число контактов, потенциальное распространение на другие части Гвинеи и соседние страны, ограниченные на настоящий момент возможности для реагирования на месте и неизвестный штамм вируса", - говорится в сообщении.

Также существует высокий риск распространения вируса в соседние страны - Либерию и Сьерра-Леоне.

"Несмотря на определенные ограничения на перемещение через границу вследствие нынешней пандемии COVID-19, в значительной степени трансграничное движение продолжается и представляет риск распространения БВВЭ", - отметили в ВОЗ.

В связи с этим организация призывает соседей Гвинеи подготовиться к возможной эпидемии. При этом ВОЗ выступила против введения ограничений на поездки в Гвинею и торговлю с ней.

Напомним, власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эбола 14 февраля. Ранее вспышку вируса Эбола зафиксировали в Демократической Республике Конго.

В 2013-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда в этой части Африки умерли 11,3 тысяч человек, заболели более 28 тысяч. Хуже, чем в Гвинее, ситуация была только в соседних Сьерра-Леоне и Либерии. Власти последней уже объявили о закрытии границ с Гвинеей.