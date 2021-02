В Техасе из-за морозов разрушаются дома

Впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию. Нарушена подача электричества и водоснабжение.

В американском штате Техас из-за аномальных морозов разрушаются жилые дома. Соответствующее видео опубликовали местные жители в соцсетях.

На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома. Потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены тающим снегом.

В Техасе впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.

Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть опасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.

Baby when I tell you texas ain’t built for this weather I mean it. pic.twitter.com/307gmzx8aG — Luther Vandross JR. (@SirMarcusJ_) February 17, 2021

Water pouring from burst pipes within the ceiling in Texas. pic.twitter.com/SpQtPmZc0d — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

Spent hours getting inches of water out of the kitchen yesterday because a pipe burst.... today a pipe in the attic burst!!!



Pardon the mess but fuck Texas winters pic.twitter.com/0HGAf8xsxO — Madison Bedwell (@maddierae57) February 17, 2021

Water pipe breaks and then burst through a street road in Texas. pic.twitter.com/DUTSgfo6NI — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

CRISIS IN TEXAS: More than 2 million customers were still without power overnight, and now water supply is a concern amid historic cold weather. ABC’s Kenneth Moton reports. pic.twitter.com/Q7cZemimQ2 — ABC World News Now (@abcWNN) February 18, 2021

Ранее сообщалось, что в Техасе волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые страдают от сильного похолодания.

