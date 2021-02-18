ЕС введет санкции против РФ за Навального - СМИ
Совет Евросоюза на заседании 22 февраля дост старт введению новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что, скорее всего, санкции не будут направлены против российских олигархов. Ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.
Как сообщает агентство, представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. Отмечается, что введение санкций могут одобрить к марту, а "принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом".
По данным агентства, среди государств ЕС введение санкций против РФ "пользуется широкой поддержкой". Вместе с тем некоторые из государств, входящих в ЕС, "опасаются сжигать все мосты" в отношениях с РФ.
Ранее в феврале расширить санкции против России предложил Европарламент.
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