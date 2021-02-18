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ЕС введет санкции против РФ за Навального - СМИ

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Новые антироссийские санкции рассмотрят на заседании совета ЕС на следующей неделе, а введут - не ранее марта.
Санкции могут одобрить к марту
Санкции могут одобрить к марту
Getty Images

Совет Евросоюза на заседании 22 февраля дост старт введению новых санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что, скорее всего, санкции не будут направлены против российских олигархов. Ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.

Как сообщает агентство, представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. Отмечается, что введение санкций могут одобрить к марту, а "принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом".

По данным агентства, среди государств ЕС введение санкций против РФ "пользуется широкой поддержкой". Вместе с тем некоторые из государств, входящих в ЕС, "опасаются сжигать все мосты" в отношениях с РФ.

Ранее в феврале расширить санкции против России предложил Европарламент.

 

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Теги: Россия, ЕС, санкции, Навальный, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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