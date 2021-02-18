В Греции задержали десятки людей на акции протеста в поддержку террориста

Протестующие ворвались в здание минздрава и начали скандировать лозунги и разворачивать плакаты в знак солидарности с осужденным пожизненно преступником.

В Греции полицейские задержали по меньшей мере 60 человек, которые утром в четверг, 18 февраля, ворвались в здание Министерства здравоохранения и устроили там акцию поддержки осужденного террориста Димитриса Куфодинаса, пишет Европейская правда.

Куфодинас объявил голодовку, протестуя против своего перевода из сельской тюрьмы в Волосе в тюрьму строгого режима в центральной части Греции.

Сочувствующие Куфодинасу ворвались в здание министерства, развернули плакаты, разбросали листовки, выкрикивали слова в поддержку осужденного.

Прибывшие правоохранители задержали не менее 60 человек.

Димитрис Куфодинас был членом организации 17 ноября, которая действовала с 1973 по 2002 годы и осуществила 103 террористических акта в Европе, Великобритании и США. Куфодинас осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11 убийствах, в разбойных нападениях и взрывах.

До этого мы писали, что на акциях протеста в Испании задержали около 50 человек.

Напомним, в России девушки образовали цепи солидарности.

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