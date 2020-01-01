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В Швейцарии в озеро упал небольшой самолет

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Судно не долетело до аэродрома и упало в озеро. На местности в это время стоял сильный туман. Пилота спасли.
Самолет упал в озеро (иллюстративное фото)
Самолет упал в озеро (иллюстративное фото)
businessinsider.com

На севере Швейцарии в четверг, 18 февраля, небольшой самолет упал в Боденское озеро вблизи аэродрома, сообщает AP.

Отмечается, что самолет, следовавший к аэродрому Альтенрейн на берегу озера, исчез незадолго до полудня. На место прибыли спасательные службы.

Пилота, который, как полагают, был единственным человеком на борту, удалось спасти в районе города Штада, сообщила полиция в кантоне Сент-Галлен. Его доставили в больницу.

Полиция заявила, что спасатели не смогли сразу найти обломки, и не было понятно, что привело к аварии.

Отмечается, что над озером в момент аварии наблюдался сильный туман.

Ранее сообщалось, что в Канаде частный самолет совершил аварийную посадку в лесополосе, в результате чего загорелся. Погиб человек.

Напомним, в Парагвае разбился самолет Военно-воздушных сил страны, погибли семь человек. При этом одному военному удалось выжить.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Швейцария
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Источник: korrespondent.net

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