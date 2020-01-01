ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19

Полное финансирование плана – это "инвестиция в глобальное восстановление", подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Разработанный Всемирной организацией здравоохранения стратегический план борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году требует финансирования в $1,96 млрд. Об этом сказал на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС в четверг, 18 февраля.

По его словам, новый план направлен на решение шести задач. Это, в частности, снижение заболеваемости и смертности, защита уязвимых слоев населения и "ускорение доступа к новым инструментам (борьбы с коронавирусом – ред.), включая вакцины, средства диагностики и терапии".

"Финансовые потребности для решения этих задач составляют $1,96 млрд, включая $1,2 млрд на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса – ред.)", – сказал Гебрейесус и добавил, что $643 млн "пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов".

Глава ВОЗ подчеркнул, что полное финансирование плана – это "инвестиция в глобальное восстановление", а также в подготовку и предотвращение будущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Гендиректор сообщил, что "мир становится все ближе к выполнению обещания, касающегося равного доступа к вакцинам" против коронавируса. Он информировал, что в пятницу, 19 февраля, ВОЗ выступит с заявлением по проблеме равного доступа.

Ранее были названы сроки поставок вакцин по механизму COVAX. ВОЗ ожидает, что около 145 стран-участниц программы получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

Также в ВОЗ заявили, что за минувшую неделю в мире снизилась смертность от коронавируса.

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