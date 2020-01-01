НАТО направит тысячи военных в Ирак

Тренировочная миссия Альянса в Ираке будет расширена до четырех тысяч человек. Решение поддержали министры обороны НАТО.

Североатлантический Альянс принял решение увеличить контингент в Ираке с 500 до 4 тысяч человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ. Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек", - сказал он.

Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены обсудить расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.

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