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В США оценили потери в торговой войне с Китаем

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В течение десяти лет американская экономика может потерять более триллиона долларов, считают эксперты.
Урегулирование торгового спора США и Китая остановилось из-за пандемии
Урегулирование торгового спора США и Китая остановилось из-за пандемии
Imagо

Торговые войны США с Китаем могут стоить американской экономике более триллиона долларов за десять лет. Об этом говорится в отчете Торговой палаты, пишет CNBC.

Так, экперты подсчитали, что увеличение пошлин на китайские товары на 25% может стоить США 190 миллиардов долларов в год. А сокращение прямых инвестиций в Китай обойдется в 500 миллиардов долларов в виде потерь ВВП США. Американские инвесторы станут недополучать 25 миллиардов долларов ежегодно.

Отмечается, что уход американских предприятий с китайского рынка будет иметь более серьезные последствия для глобального лидерства США в долгосрочной перспективе.

Американские предприятия могут потерять глобальную конкурентоспособность, считают в Торговой палате.

Напомним, торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года. В начале 2020 года стороны подписали соглашение о "первой фазе" перемирия, но потом переговоры остановились из-за пандемии.

Осенью 2020 года Всемирная торговая организация признала, что повышение пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах противоречит правилам.

 

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Теги: США, Китай, торговля, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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