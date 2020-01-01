Израиль вводит "зеленые паспорта" для COVID-вакцинированных

Документ позволит гражданам посещать спортивные и культурные мероприятия. Несмотря на то, что за его подделку власти грозят криминальной ответственностью, мошенники уже торгуют справками.

Это первый этап к возвращения почти нормальной жизни - Эдельштейн

Власти Израиля представили "зеленый паспорт", который получат те граждане, которые имею прививку от коронавируса или же уже перенесли заболевание. COVID-документ позволит жителям посещать спортзалы, бассейны, выставки, жить в отелях, пишет Times of Israel.

Новый сертификат был представлен в четверг, 18 февраля, министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном. При этом он предупредил, что за подделку документа будут серьезные юридические санкции.

Паспорт граждане смогут получить с воскресенья, 21 февраля.

"Так будет выглядеть первый этап после возвращения к нашей почти нормальной жизни", - отметил Эдельштейн.

Между тем, как сообщает издание Israel Info, "зеленый паспорт" уже продается на нескольких аккаунтах в Telegram. Специалисты отмечают, что справку минздрава очень легко подделать в фотошопе вместе с QR-кодом, который будет читаться устройствами.

Ранее сообщалось, что в Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных.

До этого мы писали, что Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов. Зарегистрироваться в специальном приложении надо будет через 14 дней после второго укола вакцины.

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