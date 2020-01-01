Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль вводит "зеленые паспорта" для COVID-вакцинированных

Комментариев: 0
Документ позволит гражданам посещать спортивные и культурные мероприятия. Несмотря на то, что за его подделку власти грозят криминальной ответственностью, мошенники уже торгуют справками.
Это первый этап к возвращения почти нормальной жизни - Эдельштейн
Это первый этап к возвращения почти нормальной жизни - Эдельштейн

Власти Израиля представили "зеленый паспорт", который получат те граждане, которые имею прививку от коронавируса или же уже перенесли заболевание. COVID-документ позволит жителям посещать спортзалы, бассейны, выставки, жить в отелях, пишет Times of Israel.

Новый сертификат был представлен в четверг, 18 февраля, министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном. При этом он предупредил, что за подделку документа будут серьезные юридические санкции.

Паспорт граждане смогут получить с воскресенья, 21 февраля.

"Так будет выглядеть первый этап после возвращения к нашей почти нормальной жизни", - отметил Эдельштейн.

Между тем, как сообщает издание Israel Info, "зеленый паспорт" уже продается на нескольких аккаунтах в Telegram. Специалисты отмечают, что справку минздрава очень легко подделать в фотошопе вместе с QR-кодом, который будет читаться устройствами.

Ранее сообщалось, что в Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных.

До этого мы писали, что Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов. Зарегистрироваться в специальном приложении надо будет через 14 дней после второго укола вакцины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Вирус, Израиль, вакцина, инфекция, паспорт, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь