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В Норвегии выявили новый штамм коронавируса

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Новая мутация имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом и может быть более заразна, чем обычный коронавирус.
В Норвегии новый штамм коронавируса
В Норвегии новый штамм коронавируса

В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса, которая уже получила название В.1.525. Этот штамм может оказаться более заразным обычного, сообщает в пятницу, 18 февраля, NRK со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения.

"Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии.

"Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно", - приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд. По ее словам, в Норвегии уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.

Ранее сообщалось, что африканская мутация COVID оказалась опасней британской. Антитела из сывороток и от переболевших людей гораздо хуже справляются с южноафриканской версией патогена.

Новые штаммы COVID. Более заразные и смертоносные

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Теги: штамм, Норвегия, пандемия, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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