В Индонезии намерены наказывать граждан за отказ от COVID-вакцинации

На столицу Джакарту приходится около четверти всех зараженных в стране - свыше 300 тысяч человек.

В столице Индонезии вводят штрафы за отказ прививаться от коронавируса

Власти индонезийской столицы Джакарты решили ввести наказание для лиц, отказавшихся от прививки против коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что жителям столицы в таком случае будут предлагать два варианта наказания - блокировка социальной помощи либо штраф в размере около 357 долларов.

Как сообщили в администрации Джакарты, такие меры являются необходимостью, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране.

По информации агентства, кампания по COVID-вакцинации началась в Индонезии в январе. Власти планируют привить 181,5 миллиона граждан из 270 миллионов населения в течение 15 месяцев.

В целом в стране зафиксировано 1,25 миллиона случаев коронавируса, из них 1,06 миллиона закончились выздоровлением и 33 969 - смертью инфицированных.

Как сообщалось, в Ватикане предупредили сотрудников, что отказ от вакцинации против коронавируса может стать причиной увольнения или понижения в должности.

Израиль вводит "зеленые паспорта" для COVID-вакцинированных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet