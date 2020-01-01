В Индонезии намерены наказывать граждан за отказ от COVID-вакцинации
Власти индонезийской столицы Джакарты решили ввести наказание для лиц, отказавшихся от прививки против коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что жителям столицы в таком случае будут предлагать два варианта наказания - блокировка социальной помощи либо штраф в размере около 357 долларов.
Как сообщили в администрации Джакарты, такие меры являются необходимостью, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране.
По информации агентства, кампания по COVID-вакцинации началась в Индонезии в январе. Власти планируют привить 181,5 миллиона граждан из 270 миллионов населения в течение 15 месяцев.
В целом в стране зафиксировано 1,25 миллиона случаев коронавируса, из них 1,06 миллиона закончились выздоровлением и 33 969 - смертью инфицированных.
Как сообщалось, в Ватикане предупредили сотрудников, что отказ от вакцинации против коронавируса может стать причиной увольнения или понижения в должности.
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