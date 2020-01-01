Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индонезии намерены наказывать граждан за отказ от COVID-вакцинации

Комментариев: 0
На столицу Джакарту приходится около четверти всех зараженных в стране - свыше 300 тысяч человек.
В столице Индонезии вводят штрафы за отказ прививаться от коронавируса
В столице Индонезии вводят штрафы за отказ прививаться от коронавируса

Власти индонезийской столицы Джакарты решили ввести наказание для лиц, отказавшихся от прививки против коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что жителям столицы в таком случае будут предлагать два варианта наказания - блокировка социальной помощи либо штраф в размере около 357 долларов.

Как сообщили в администрации Джакарты, такие меры являются необходимостью, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране.

По информации агентства, кампания по COVID-вакцинации началась в Индонезии в январе. Власти планируют привить 181,5 миллиона граждан из 270 миллионов населения в течение 15 месяцев.

В целом в стране зафиксировано 1,25 миллиона случаев коронавируса, из них 1,06 миллиона закончились выздоровлением и 33 969 - смертью инфицированных.

Как сообщалось, в Ватикане предупредили сотрудников, что отказ от вакцинации против коронавируса может стать причиной увольнения или понижения в должности.

Израиль вводит "зеленые паспорта" для COVID-вакцинированных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вакцина, Индонезия, штраф, вакцинация, штрафы, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь