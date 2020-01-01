Конец кризиса: парламент Италии выразил доверие новому кабмину

Сформированное Марио Драги правительство может официально приступить к работе, что означает завершение политического кризиса в стране.

Экс-председатель Европейского центрального банка Марио Драги преодолел последнее препятствие на пути к вступлению в должность премьер-министра Италии. Подавляющее большинство депутатов нижней палаты парламента - Палаты депутатов - проголосовали за доверие новому кабинету министров в четверг, 18 февраля.

Днем ранее аналогично проголосовал и Сенат Италии. Таким образом, политический кризис, блокировавший работу итальянских властей на фоне пандемии коронавируса, завершен, и сформированное Драги правительство может официально приступить к работе. Новый кабмин состоит из представителей почти всех представленных в парламенте партий, а также из технократов.

Правительственный кризис в Италии

Правительство 73-летнего Драги - уже третье с момента парламентских выборов в стране в 2018 году. Последний политический кризис в Италии разразился 13 января, когда об отставке заявили два министра, представляющие партию экс-премьера Маттео Ренци.

Одной из причин стало несогласие Ренци с политикой тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, в частности по вопросу распределения средств, которые ЕС выделил на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. В результате правительство Конте утратило большинство в сенате Италии. В итоге 26 января Конте подал в отставку с поста премьера.

Источник: Русская служба DW

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