Конец кризиса: парламент Италии выразил доверие новому кабмину
Экс-председатель Европейского центрального банка Марио Драги преодолел последнее препятствие на пути к вступлению в должность премьер-министра Италии. Подавляющее большинство депутатов нижней палаты парламента - Палаты депутатов - проголосовали за доверие новому кабинету министров в четверг, 18 февраля.
Правительственный кризис в Италии
Правительство 73-летнего Драги - уже третье с момента парламентских выборов в стране в 2018 году. Последний политический кризис в Италии разразился 13 января, когда об отставке заявили два министра, представляющие партию экс-премьера Маттео Ренци.
Одной из причин стало несогласие Ренци с политикой тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, в частности по вопросу распределения средств, которые ЕС выделил на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. В результате правительство Конте утратило большинство в сенате Италии. В итоге 26 января Конте подал в отставку с поста премьера.
Источник: Русская служба DW
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