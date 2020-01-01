Генсек ООН указал причину аномальных морозов в США
Резкое снижение температуры в ряде американских штатов является результатом глобального потепления, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в четверг, 18 февраля.
"В среднем температура растет, она растет слишком быстро. <...> Все это (аномальная погода - ред.) по большей части является результатом изменения климата", - отметил Гутерриш.
При этом генсек объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку "все резкие колебания, даже если они в некоторых случаях в сторону снижения температуры, являются результатом глобального нарушения равновесия, вызванного изменением климата".
По этой причине, подчеркнул Гутерриш, и возникают ураганы, аномальные жара и холода.
Напомним, юг США накрыли сильные снегопады и морозы. Только в Техасе без света и тепла остались 4,5 миллиона домов. Жертвами непогоды стал по меньшей мере 21 человек.
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