Генсек ООН указал причину аномальных морозов в США

Антониу Гутерриш объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку именно оно приводит к колебаниям климата.

Резкое снижение температуры в ряде американских штатов является результатом глобального потепления, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в четверг, 18 февраля.

"В среднем температура растет, она растет слишком быстро. <...> Все это (аномальная погода - ред.) по большей части является результатом изменения климата", - отметил Гутерриш.

При этом генсек объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку "все резкие колебания, даже если они в некоторых случаях в сторону снижения температуры, являются результатом глобального нарушения равновесия, вызванного изменением климата".

По этой причине, подчеркнул Гутерриш, и возникают ураганы, аномальные жара и холода.

Напомним, юг США накрыли сильные снегопады и морозы. Только в Техасе без света и тепла остались 4,5 миллиона домов. Жертвами непогоды стал по меньшей мере 21 человек.

Цена нефти превысила $65 на новостях из США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet