В Бразилии уже более 10 млн случаев коронавируса

Бразилия стала третьей страной в мире, в которой выявили более десяти миллионов заразившихся, после США и Индии.

В Бразилии количество инфицированных COVID-19 жителей превысило десять миллионов, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer по состоянию на вечер четверга, 18 февраля.

Так, за минувшие сутки зафиксировали 51 350 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 10 030 626.

Таким образом, Бразилия стала третьей страной в мире, в которой выявили более десяти миллионов заразившихся, после США (28,5 миллиона) и Индии (почти 11 миллионов).

При этом за весь период пандемии в стране побороть болезнь удалось почти девяти миллионам лицам, тогда как от ее осложнений скончались 243 610 жителей (1432 из них - за последние сутки).

В то же время в мире количество COVID-инфицированных превысило 110,8 миллиона, из них 85,8 миллиона уже выздоровели и 2,5 миллиона человек - умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, у двоих граждан Бразилии выявлены случаи одновременного инфицирования двумя штаммами коронавируса. При этом болезнь у зараженных протекает легко.

Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet