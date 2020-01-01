В США увеличилось число жертв непогоды

В штате Техас еще около 300 тысяч жителей остаются без света и более 260 тысяч - без воды.

Из-за снегопадов и морозов в США погибли 34 человека twitter.com/Harian_Jogja

Из-за аномальных снегопадов и морозов, которые обрушились на южные регионы Соединенных Штатов, погибли 34 человека. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил телеканал СBS.

Отмечается, что большинство смертельных случаев (20), связанных с непогодой, зафиксировано в штате Техас.

По последним данным, еще около 300 тысяч жителей упомянутого штата остаются без света и более 260 тысяч - без воды.

При этом люди пытаются согреться в машинах, что в одном случае привело к отравлению чадным газом. В то же время попытки согреться у газовых плит или каминов приводят к возникновению пожаров.

По прогнозам, аномальные для юга страны холода продержатся еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Штатах снегом покрыто более 70% территории страны. Жертвами холодов стал 21 человек.

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