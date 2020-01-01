Байден выделит $4 млрд на поддержку COVAX - Reuters

Таким образом президент США намерен привлечь другие правительства к финансированию программы COVID-вакцинации для более бедных стран.

Американский лидер Джо Байден решил профинансировать международную инициативу COVAX двумя платежами по два миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что о решении немедленно внести первый платеж президент США объявит сегодня на встрече G7. Таким образом он намерен привлечь другие правительства к финансированию программы вакцинации от коронавируса для более бедных стран.

Второй же платеж Штаты планируют предоставить в течение следующих двух лет - по мере того, как другие страны будут выполнять взятые на себя обязательства.

По информации агентства, инициатива Байдена по финансированию COVAX уже одобрена американским Конгрессом.

Напомним, COVAX - это инициатива, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения, альянсом по вакцинам Gavi и Центром готовности к эпидемиям CEPI. Ее цель - обеспечить доступными вакцинами каждую страну мира.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. По прогнозам организации, около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

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