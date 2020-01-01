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Байден выделит $4 млрд на поддержку COVAX - Reuters

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Таким образом президент США намерен привлечь другие правительства к финансированию программы COVID-вакцинации для более бедных стран.
США профинансируют механизм COVAX на четыре миллиарда долларов
США профинансируют механизм COVAX на четыре миллиарда долларов
ВОЗ

Американский лидер Джо Байден решил профинансировать международную инициативу COVAX двумя платежами по два миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что о решении немедленно внести первый платеж президент США объявит сегодня на встрече G7. Таким образом он намерен привлечь другие правительства к финансированию программы вакцинации от коронавируса для более бедных стран.

Второй же платеж Штаты планируют предоставить в течение следующих двух лет - по мере того, как другие страны будут выполнять взятые на себя обязательства.

По информации агентства, инициатива Байдена по финансированию COVAX уже одобрена американским Конгрессом.

Напомним, COVAX - это инициатива, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения, альянсом по вакцинам Gavi и Центром готовности к эпидемиям CEPI. Ее цель - обеспечить доступными вакцинами каждую страну мира.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. По прогнозам организации, около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19

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Теги: США, вакцина, ВОЗ, программа, Байден, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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