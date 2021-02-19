США представят новые санкции против СП-2 - СМИ

Новые санкции затронут связанные с Россией организаций. США воздержатся от санкций против немецких предприятий.

Власти США вводят новые санкции в отношении газопровода РФ Северный поток-2. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg в пятницу, 19 февраля.

Доклад о дополнительных санкциях представят уже сегодня. Новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций. США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом.

По информации источников, так американская администрация стремится остановить строительство Северного потока-2, не вызывая антагонизма у Германии.

Прежде группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода. Как считают конгрессмены, завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о Северном потоке-2, что на Россию давят из-за Украины. Россию хотят заставить платить за геополитический проект Запада в Украине и поэтому, блокируют проект, считает Путин.

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