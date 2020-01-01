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Каждое десятое COVID-инфицирование в Польше вызвано британским штаммом

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Первый случай британской мутации, которая является более заразной, чем обычный коронавирус, в Польше подтвердили 21 января.
В Польше 10% COVID-инфицирований вызваны британским штаммом
В Польше 10% COVID-инфицирований вызваны британским штаммом

В Польше около 10% всех инфицирований коронавирусом приходится на британский штамм COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Польши Войцех Андрусевич, сообщает Gazetaprawna.pl в пятницу, 19 февраля.

"Около 10% случаев инфицирования коронавирусом в Польше вызваны британской мутацией", - сказал Андрусевич.

К такому выводу пришли польские ученые из Малопольского центра биотехнологии Ягеллонского университета в Кракове после исследования очередных образцов коронавируса, полученных от инфицированных поляков.

При этом первый случай британского штамма коронавируса, который является заразнее обычного, в Польше подтвердили 21 января.

С начала пандемии в Польше, по официальным данным, заразились более 1,6 млн человек, умерли более 41,5 тысяч человек.

Напомним, что ранее в ВОЗ оценили вероятность завоза коронавируса в Китай извне. Эксперты, исследующие появление коронавируса, считают маловероятной возможность его завоза из другой страны.

Также сообщалось, что ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19. Полное финансирование плана - это "инвестиция в глобальное восстановление", подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Теги: Польша, ученые, штамм, пандемия, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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