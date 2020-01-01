Развитые страны закупают COVID-вакцины сверх необходимости

США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония закупили больше доз препарата, чем им необходимо для вакцинации всего населения.

Развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им необходимо

Развитые страны закупают объемы COVID-вакцин, превышающие их потребности. Об этом сказано в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign, опубликованном в пятницу, 19 февраля.

На данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19, что более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

Организация призвала США и Великобританию делиться избыточными дозами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ на пандемию. Если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от коронавируса, что может продлить пандемию.

Отметим, что прежде глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире.

Напомним, что ранее ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19. Полное финансирование плана – это "инвестиция в глобальное восстановление", подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ЕС вакцинировали уже 29 млн человек

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