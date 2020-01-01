Кулеба призвал увеличивать политическое давление на Россию

Дмитрий Кулеба подчеркнул важность международных судов и Крымской платформы для привлечения РФ к политической ответственности.

Политическое давление на Россию должно увеличиваться - Кулеба МИД Украины

Украина объединилась с международными партнерами для усиления политического давления на Россию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 19 февраля.

Министр напомнил, что в 2021 году запустят Крымскую платформу.

"Мы будем работать в международных судах для привлечения РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса". В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".

Также в Кремле назвали Украину "проектом западных стран". В политике Украины доминируют антироссийские действия, что делает ее недружественным России государством, утверждает Песков.

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