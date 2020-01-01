Израиль и США разрабатывают новый противоракетный комплекс

Разработка системы Arrow-4 приведет к технологическому скачку, считают в Минобороны Израиля.

Управление по противоракетной обороне (ПРО) министерства обороны Израиля начинает совместно с Агентством по ПРО США разработку системы Arrow-4 (Стрела-4). Об этом сообщила в четверг пресс-служба израильского Минобороны.

"Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля и Агентство по ПРО США начали разработку системы Arrow-4, которая станет следующим поколением эндо-экзоатмосферных перехватчиков в системе вооружения Arrow, которая сегодня состоит из перехватчиков Arrow-2 и Arrow-3. Arrow-4 предназначена для противостояния широкому спектру угроз в регионе и заменит Arrow-2 в течение следующих десятилетий", – говорится в сообщении.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что разработка системы Arrow-4 приведет к технологическому скачку, что подготовит страну к будущим угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами.

Сейчас многоуровневая система противоракетной обороны Израиля состоит из четырех элементов: Железный купол, Праща Давида, Arrow-2 и Arrow-3. Система ПРО Arrow перехватывает баллистические ракеты и ракеты большой дальности, установка Праща Давида – ракеты от малой до средней дальности, а система ПВО Железный купол – ракеты малой дальности и минометные снаряды.

Система Arrow-2 была поставлена на вооружение Армии обороны Израиля в 2000 году, о ее первом боевом применении сообщалось в марте 2017 года. Первый противоракетный комплекс Arrow-3 был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года.

Напомним, в январе в Украине началось производство ракетных комплексов Нептун, предназначенных для уничтожения кораблей. Дальность стрельбы ракет – до 300 километров. ВСУ получат пусковые установки, заряжающие машины и подвижной командный пункт.

Пакистан испытал баллистическую ракету Ghaznavi

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet