В Зимбабве началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация в Зимбабве должна дать ответ на вопрос, насколько препарат компании Sinovac эффективен против мутации коронавируса, обнаруженной в ЮАР.

В Зимбабве прививки делают медикам, госслужащим и людям старше 60 лет Анадолу

В Зимбабве началась массовая вакцинация населения против коронавируса препаратом китайской компании Sinovac. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Указано, что правительство Китая подарило этой африканской стране 200 тысяч доз вакцины. В свою очередь Зимбабве закупило еще около 800 тысяч доз вакцины, которые должны прибыть в марте. На первом этапе прививки делают медикам, госслужащим, людям старше 60 лет и некоторым другим представителям групп риска.

Также этот этап вакцинации должен дать ответ на вопрос о том, насколько препарат компании Sinovac эффективен против мутации коронавируса, обнаруженной в ЮАР и который преобладает в Зимбабве.

По словам министра информации Зимбабве Моники Муцвангви, на первом этапе власти планируют вакцинировать 22% населения. На втором этапе 18,4% людей будут охвачены вакцинацией, еще 18,4% – на третьем этапе. Таким образом, будет достигнута цель вакцинации – почти 60% всего населения. Всего в Зимбабве проживают около 16 млн человек.

По состоянию на 18 февраля число случаев COVID-19 в Зимбабве составляет более 35 тысяч, в том числе не менее 1400 смертей и более 31 тысячи выздоровевших.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве от коронавируса умерли три министра за неделю. Всего пандемия унесла жизни четверых членов правительства страны.

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