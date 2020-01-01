США выразили готовность вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке

Администрация Байдена двигается к отмене решения своих предшественников относительно выхода США из договоренности JCPOA в 2018 году.

США готовы вернуться к переговорам о ядерном соглашении с Ираном Посольство США в Украине / Facebook

В администрации президента Джо Байдена готовы присоединиться к переговорам с Ираном и другими государствами по возврату США к ядерному соглашению (JCPOA). Об этом заявил представитель Госдепа США, сообщает The Hill в пятницу, 19 февраля.

"Соединенные Штаты примут приглашение Верховного представителя Европейского Союза принять участие в заседании P5 + 1 и Ирана для обсуждения дипломатического пути по ядерной программе Ирана", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Таким образом администрация Байдена делает еще один шаг к отмене решения предыдущего правительства относительно выхода США из договоренности JCPOA в 2018 году. Госсекретарь в последнем разговоре с европейскими министрами иностранных дел согласился, что иранская ядерная сделка "является ключевым достижением многосторонней дипломатии".

Кроме того, Вашингтон отменяет ряд решений о введении дипломатических санкций против Тегерана, инициированных экс-госсекретарем Майком Помпео. В частности, снимаются ограничения на поездки иранских чиновников в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Иран начал производить металлический уран. Запрещенный к производству металлический уран, который используют для изготовления ядерной бомбы, начал производиться в Иране.

В свою очередь Европа отреагировала на производство металлического урана в Иране. У Ирана нет убедительного оправдания действий, которые являются решающим шагом на пути к разработке ядерного оружия, отметили в МИД ФРГ.

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