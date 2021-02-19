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В Британии предотвратили убийство сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Правнука королевы Великобритании хотели отравить мороженым, которое любит мальчик. Полицейскому под прикрытием удалось узнать планы злоумышленников.
Принц Джордж справа
Принц Джордж справа
Instagram/kensingtonroyal

В Великобритании правоохранители предотвратили убийство старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – семилетнего принца Джорджа. Мальчика планировали отравить мороженым, которое королевская семья покупает в супермаркете, пишет The Independent.

Одним из подозреваемых в подготовке теракта является 27-летний Сахайб Абу. Мужчина виновным себя не признает. Однако доказательством его вины являются аудиозаписи и соответствующие покупки - балаклавы, перчатки, меч.

О планах Абу узнал полицейский под прикрытием. Он общался со злоумышленником в Telegram-группе и разговорил его. В соцсети они обсуждали возможность приобретения оружия. Сахайб Абу рассказал о своем "брате", которого "неверные" посадили на 28 лет.

"Знаешь, какой у него был план? Вот там находится дом королевской семьи, пойти в ближайшее Sainsbury's и ... подложить яд в мороженое, значит, королевская семья пойдет и купит там мороженое... Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын ", - поделился Абу.

Организатором планирования убийства принца Джорджа называют пропагандиста ИГИЛ Хусейна Рашида. Он ранее в интернете публиковал призывы убить принца Джорджа. В 2018 году Рашида приговорили к 25 годам тюрьмы.

Принц Джордж Кембриджский - член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он старший ребенок принца Уильма и Кейт Миддлтон. В семье подрастают принцесса Шарлотта и принц Луи.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон с детьми испекли кексы для жителей дома престарелых.

Также мы писали, что Елизавета II впервые с начала карантина повидалась с родными. Торжественная встреча состоялась перед входом в Виндзорский замок с соблюдением дистанции.
 

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Теги: Британия, королевская семья Британии, полиция, принц, Великобритания, принц Уильям, Кейт Миддлтон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    19.02.2021, 13:44
Оценка:  +3
Woodbrother
Без поганой на россии не обощлось.
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