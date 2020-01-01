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В Египте трое украинцев попали в ДТП

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В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом пострадало трое наших соотечественников, которых доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП высняются
Обстоятельства ДТП высняются
oddizzi.com

В Египте на автодороге Шарм эль-Шейх - Каир произошло ДТП, в котором пострадало трое граждан Украины. Людей госпитализировали. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы", - написал дипломат в соцсети.

Он добавил, что украинские консулы в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи наши гражданам и выяснения всех обстоятельств автомобильной аварии.

Также Korrespondent.net писал, что в Чехии в ДТП погибли двое украинцев.

Как сообщалось ранее, под Одессой иностранец наехал на двух полицейских.

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Теги: ДТП, МИД Украины, Египет, туристы, авария, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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