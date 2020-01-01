В Египте трое украинцев попали в ДТП
В Египте на автодороге Шарм эль-Шейх - Каир произошло ДТП, в котором пострадало трое граждан Украины. Людей госпитализировали. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы", - написал дипломат в соцсети.
Он добавил, что украинские консулы в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи наши гражданам и выяснения всех обстоятельств автомобильной аварии.
Также Korrespondent.net писал, что в Чехии в ДТП погибли двое украинцев.
Как сообщалось ранее, под Одессой иностранец наехал на двух полицейских.
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