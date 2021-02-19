В Чехии людям придется надевать по две маски сразу

Несколько средств защиты надо будет носить в публичных местах.

В Чехии нужно носить по две маски .depositphotos.com

Власти Чехии приняли решение обязать людей к ношению одновременно двух масок.

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Об этом со ссылкой на чешский Минздрав сообщило издание Expats.cz.

Отмечается, что речь идет об обычных хирургических масках. Их придется надевать сразу по две, когда идешь в магазин, едешь в автобусе или отправляешься в другое общественное место, где много людей.

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Если есть респиратор, то, согласно рекомендации МОЗ, лучше носить его, или маску с наночастицами. А вот тканевые повязки больше не будут признавать средством защиты. Нововведения должны вступить в силу с понедельника, 22 февраля.

В Чехии третьи сутки подряд выявляют больше 10 тыс. новых инфицированных коронавирусом. Больницы переполнены, медицина не справляется.

Также туда добрался “британский мутант” вируса. В стране останутся закрытыми магазины, где не соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, ранее мы писали, что медик рассказал, стоит ли носить сразу две маски из-за COVID.

