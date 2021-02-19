В Санкт-Петербурге напали на консульство Украины – СМИ

Известно, что ножевые ранения получил охранник дипучреждения.

В Санкт-Петербурге совершено нападение на консульство Украины. Как пишут российские СМИ, пострадал охранник дипломатического учреждения.

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Как сообщается, в пятницу, 19 февраля, около полудня по местному времени в консульство Украины в Санкт-Петербурге пришёл мужчина. Сегодня в учреждение не приёмный день, о чём визитеру и сообщил охранник на входе. В тот же момент мужчина вынул нож и ударил работника дипучреждения.

Нападавший ничего не говорил и до приезда наряда полиции оставался в холле консульства, пишут СМИ.

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Отмечается, что к настоящему моменту злоумышленник обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавший охранник получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу. Его ранение медики оценили как лёгкое.

По информации российских СМИ, нападавшему 34 года, он из Петербурга. Проживает с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, который родился на территории Украины.

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Причины нападения пока не известны. В консульстве комментировать ситуацию отказались, а полиция официальных сообщений по данному инциденту пока не давала.

Напомним, почетное консульство Хорватии открылось в Ивано-Франковске. Открытие почетного консульства будет способствовать развитию отношений Украины и Хорватии в области торговли, туризма, науки, культуры. Украинцы также надеются на привлечение инвестиций.