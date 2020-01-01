США вернулись в Парижское климатическое соглашение
США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 18 февраля.
Решение США было одобрительно воспринято мировыми лидерами, основное внимание сейчас сосредоточено на том, что планирует Америка сделать для сокращения выбросов парниковых газов.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возвращение Соединенных Штатов к соглашению "очень важно".
Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату - первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.
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