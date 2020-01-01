В мире уже сделано 193 млн COVID-прививок

Больше всего прививок на данный момент сделали в США - 59 млн доз. Однако лидером по количеству прививок на 100 человек является Израиль, где вакцинировали уже более 78% населения.

В мире сделано более 193 млн прививок против коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 19 февраля, в мире было сделано уже более 193 млн прививок против коронавируса. В целом вакцинация началась в 87 странах, сообщает Bloomberg.

Лидерами по числу введенных доз на данный момент являются США (59 млн доз), далее следуют Китай (40,5 млн доз), страны ЕС (24,3 млн доз), Великобритания (17 млн доз) и Индия (9,8 млн доз).

Вместе с тем лидерами по количеству доз на 100 человек является Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса началась Зимбабве. Правительство Китая подарило этой африканской стране 200 тысяч доз вакцины.

Тем временем, в Украине вакцинация так и не началась, несмотря на то, что обещанные Минздравом сроки вышли. Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что отправляется в Индию на переговоры о вакцине.

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