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США приняли на вооружение турбовинтовой штурмовик

Комментариев: 1
Самолет создан на базе тренажерного T-6 Texan II и будет использоваться в качестве легкого штурмовика.
Beechcraft AT-6E Wolverine
Beechcraft AT-6E Wolverine
Textron

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. Об этом пишет The Drive.

"ВВС США получили свой первый однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. В прошлом служба заявляла, что может приобрести до трех таких самолетов", - говорится в сообщении.

"Новый самолет только что вошел в состав парка USAirforce! Поздравления нашим истребителям и отделу программы легких штурмовых самолетов Advanced Aircraft Directorate за руководство усилиями по приобретению и использованию AT-6 Wolverine TextronAviation!", - говорится в сообщении официального аккаунта AFLCMC в Twitter.

База ВВС Райт-Паттерсон в Огайо объявила о прибытии AT-6E 17 февраля 2021 года. AT-6E является вариантом T-6 Texan II.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины приняли две дальнобойные винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5 мм.

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Теги: армия и вооружение, США, самолет, видео, фото
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    19.02.2021, 16:33
Оценка:  +2
Woodbrother
Это не щтурмовик а антипартизанский самолет. Использовать планируют в Ираке, Афгане и тд. Против современного противника данное воздушное судно долго не протянет на ТВД.
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