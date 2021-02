США приняли на вооружение турбовинтовой штурмовик

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. Об этом пишет The Drive.

"ВВС США получили свой первый однодвигательный турбовинтовой легкий штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. В прошлом служба заявляла, что может приобрести до трех таких самолетов", - говорится в сообщении.

"Новый самолет только что вошел в состав парка USAirforce! Поздравления нашим истребителям и отделу программы легких штурмовых самолетов Advanced Aircraft Directorate за руководство усилиями по приобретению и использованию AT-6 Wolverine TextronAviation!", - говорится в сообщении официального аккаунта AFLCMC в Twitter.

База ВВС Райт-Паттерсон в Огайо объявила о прибытии AT-6E 17 февраля 2021 года. AT-6E является вариантом T-6 Texan II.

A new aircraft just entered the @usairforce fleet! Congrats to our Fighters and Advanced Aircraft Directorate’s Light Attack Aircraft Program Office, for leading efforts to acquire and field @TextronAviation’s AT-6 Wolverine! (Photos By Brett Schauf) pic.twitter.com/mUoZLO6jT5