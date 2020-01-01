Минздрав Польши: У нас уже третья волна коронавируса

Развитие пандемии в Польше обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение британской мутации коронавируса.

В Польше наблюдается третья волна пандемии коронавируса COVID-19, но пока сложно оценить ее масштаб. Об этом сказал глава польского Минздрава Адам Недзельский, сообщает RMF24 в пятницу, 19 февраля.

"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", – заявил Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации коронавируса.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", – добавил министр.

Отметим, всего в Польше обнаружили более 1,6 млн случаев коронавируса, из них за минувшие сутки заразились свыше 9 тысяч человек. Кроме того, за все время в стране зафиксировали более 41 тысячи летальных случаев.

Ранее стало известно, что в Польше около 10% всех инфицирований приходится на британский штамм COVID-19. Он является более заразным, чем обычный коронавирус. При этом первый случай этого штамма в Польше подтвердили 21 января.

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