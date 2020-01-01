Убийство активиста Тарайковского: в Беларуси отказались возбуждать дело

Следственный комитет Беларуси утверждает, что Тарайковский был сильно пьян, отделился от толпы протестующих и направился в сторону силовиков.

В Следственном комитете Беларуси отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского. Об этом заявил председатель СК Иван Носкевич, сообщает госагентство БелТА в пятницу, 19 февраля.

"Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по ст. 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского", - сказано в сообщении.

По данным СК, примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих", - добавил Носкевич.

"В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - продолжил глава СК.

Следствие утверждает, что силовики в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

Напомним, что первой жертвой белорусских силовиков стал активист Александр Тарайковский. Он погиб в Минске 10 августа. С ним попрощались в субботу, 15 августа.

Позже появилось видео момента гибели активиста в Минске. По версии МВД, мужчина погиб от взрыва неустановленного предмета, но на кадрах видно, что у него в руках ничего не было.

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