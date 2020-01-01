BMW объявил об отзыве 430 тысяч авто в Германии - СМИ

Знаменитый автоконцерн отзывает более 400 тыс. своих авто, поскольку даже у припаркованных машин может случиться оплавление контактов или возгорание.

Автомобильный концерн BMW отзывает 430 тысяч авто третьей серии в Германии из-за опасности возгорания. Все транспортные средства отремонтируют, пишет Focus со ссылкой на компанию.

В машинах BMW, изготовленных с июля 2004 по июнь 2012 года, может возникнуть короткое замыкание, также не исключено оплавление контактов или даже возгорание. Причем все это может произойти и c припаркованными автомобилями.

Затронуты модели с кодом E90-E93.

Все отзываемые транспортные средства будут отремонтированы в мастерских.

Как сообщалось ранее, Mercedes объявил об отзыве более миллиона автомобилей из-за того, что автоматическая система вызова экстренных служб иногда отправляет неправильный сигнал о местоположении машины.

Добавим также, что Kia и Hyundai отзывают более 400 тысяч авто из-за риска возгорания двигателей. Машины с проблемными моторами или бесплатно отремонтируют или заменят двигатель на новый.



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