BMW объявил об отзыве 430 тысяч авто в Германии - СМИ
Автомобильный концерн BMW отзывает 430 тысяч авто третьей серии в Германии из-за опасности возгорания. Все транспортные средства отремонтируют, пишет Focus со ссылкой на компанию.
В машинах BMW, изготовленных с июля 2004 по июнь 2012 года, может возникнуть короткое замыкание, также не исключено оплавление контактов или даже возгорание. Причем все это может произойти и c припаркованными автомобилями.
Затронуты модели с кодом E90-E93.
Все отзываемые транспортные средства будут отремонтированы в мастерских.
Как сообщалось ранее, Mercedes объявил об отзыве более миллиона автомобилей из-за того, что автоматическая система вызова экстренных служб иногда отправляет неправильный сигнал о местоположении машины.
Добавим также, что Kia и Hyundai отзывают более 400 тысяч авто из-за риска возгорания двигателей. Машины с проблемными моторами или бесплатно отремонтируют или заменят двигатель на новый.
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