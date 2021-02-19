В Китае шесть COVID-вакцин проходят третью фазу испытаний

Всего власти Китая разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратам для лечения и предотвращения COVID-19.

В Китае еще шесть COVID-вакцин перешли к третьей стадии испытаний

В Китае исследуют 16 COVID-вакцин, шесть из них уже на третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщает China News Service в пятницу, 19 февраля.

На данный момент власти Китая разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратам для лечения и предотвращения COVID-19. При этом два препарата одобрены для ограниченной реализации на рынке.

Китайские ученые тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.

Напомним, что в мире уже сделано 193 млн COVID-прививок. Больше всего прививок на данный момент сделали в США - 59 млн доз. Однако лидером по количеству прививок на 100 человек является Израиль, где вакцинировали уже более 78% населения.

Также сообщалось, что развитые страны закупают COVID-вакцины сверх необходимости. США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония закупили больше доз препарата, чем им необходимо для вакцинации всего населения.

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