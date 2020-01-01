В Бельгии рассказали о первом положительном эффекте COVID-вакцинации

Ситуация с коронавирусом в домах престарелых существенно улучшилась - снизился прирост заболеваемости и частота госпитализаций.

Бельгия отмечает существенное улучшение ситуации с коронавирусом в домах престарелых после вакцинации от COVID-19. Об этом заявил спикер Стефен ван Гухт на брифинге, сообщает The Brussels Times в пятницу, 19 февраля.

"Это первый сигнал о том, что вакцина делает свою работу. Это наш мощный союзник в борьбе с эпидемией, и мы постепенно начинаем видеть результат", - сказал он.

В частности, на прошлой неделе прирост новых заражений снизился в разы: с 4,5 случаев на 1000 жителей до 2,9 во Фландрии, с 3 до 2,4 на 1000 жителей - в Валлонии, а в Брюсселе - с 4,7 до 1,7 на 1000 жителей.

При этом число госпитализаций с коронавирусом жителей домов престарелых за неделю снизилось на 29%, уменьшается также количество летальных случаев.

Отметим, что жители и персонал домов престарелых - одна из первых категорий, наряду с медиками, которые получили доступ к вакцине в Бельгии. Уже в марте прививки станут доступными для более широкого круга людей, а к сентябрю 2021 смогут вакцинировать до 70% взрослого населения.

Напомним, что в мире уже сделано 193 млн COVID-прививок. Больше всего прививок на данный момент сделали в США - 59 млн доз. Однако лидером по количеству прививок на 100 человек является Израиль, где вакцинировали уже более 78% населения.

Также сообщалось, что развитые страны закупают COVID-вакцины сверх необходимости. США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония закупили больше доз препарата, чем им необходимо для вакцинации всего населения.

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