В Сан-Марино зарегистрировали российскую COVID-вакцину

Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины Спутник V российского производства.

Республика Сан-Марино зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом на своем сайте сообщил в пятницу, 19 февраля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат одобрен в рамках процедуры разрешения на экстренное использование.

"Сан-Марино, старейшее государство Европы, присоединилось к 29 другим странам по всему миру, где Спутник V станет одним из ключевых инструментов в борьбе с коронавирусом", - заявил председатель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сан-Марино - анклав в Италии с населением чуть более 32 тысяч жителей. Это - одна из самых богатых стран в мире по уровню ВВП на душу населения.

Напомним, что первой страной в ЕС, одобрившей Спутник V, стала Венгрия.

Также сообщалось, что в Индии наладили производство Спутник V. Над производством вакцины работают 400 человек. Препарат планируют доставлять в другие государства.

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